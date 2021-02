La partita

Fase di equilibrio

Advertisements

Advertisements

iniziale, la gara si accende improvvisamente al 35′ quando Olzer, del Milan, si incarica della battuta di un calcio di punizione dai 25 metri: conclusione direttamente in porta, reattivo il portiere del Sassuolo Vitale che devia in calcio d’angolo. La replica dei neroverdo arriva al 40′: Artioli mette in mezzo un pallone interessante sul quale Ranem interviene di testa senza trovare lo specchio. Nella ripresa, al 10′, il Milan passa in vantaggio con Tonin che fa tutto da solo, semina avversari e realizza, 1-0. Il Sassuolo reagisce immediatamente, dapprima con Samele, poi con una doppia occasione dello stesso Samele e di Manara, ma è il Milan che trova la via del raddoppio al 26′ con Olzer, servito da Tonin dopo un errore di Vitale. Al 31′ il Sassuolo accorcia con Manara che approfitta di un errore di Jungdal. Il Milan cerca di riportarsi a distanza con Roback: alto da buona posizione.