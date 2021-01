Ai rossoneri le redini del gioco

Il Milan prova a far male agli estensi al 5′: Olzer scocca un bel mancino che Galeotti intercetta d’istinto. Sono i rossoneri a fare la partita, con gli ospiti che difendono ordinatamente concedendo pochi spazi. Sempre nel Milan, Stanga suona la

Tonin, pallonetto prezioso

carica, recuperando un buon pallone a centrocampo per poi lanciare: troppo debole il tiro di quest’ultimo. L’occasione più ghiotta prima dell’intervallo è di Tonn: su passaggio di, il centravanti rossonero salta un difensore ma si vede annullare la conclusione ravvicinata da un grande Galeotti.

La ripresa inizia con lo stesso copione: i rossoneri sfiorano l’1-0 quando Roback, innescato in velocità da Oddi, manda a lato a tu per tu col portiere. Bisogna aspettare il 62′ per vedere la prima azione offensiva della Spal: Cuellar tenta un pallonetto dalla distanza che per poco non beffa Jungdal, abile però a mandare in angolo. Otto minuti dopo, il Diavolo sblocca la partita: svarione difensivo della Spal, Tonin recupera il pallone e segna l’1-0 con un delicatissimo lob. I ferraresi, punti sul vivo, reagiscono e per poco non fanno 1-1 con Attys di testa dopo un’uscita sbagliata di Jungdal. Ci pensa Olzer a chiudere la gara: tocco di testa a saltare Raitanen e mancino preciso in rete.