La gara

A Bogliasco il primo tempo si apre subito con una grande occasione per la Sampdoria, al 6′: Trimboli sul secondo palo colpisce di testa, ma Morichelli sulla

linea salva tutto. Lo stesso difensore della Roma spreca al 25′ la chance per il vantaggio, calciando alto da ottima posizione a porta praticamente sguarnita. L’ultima occasione della prima frazione di gioco ce l’hanno i blucerchiati, con una gran serpentina diin area e un tiro che sfiora il palo alla sinistra di Boer. Per sbloccare una gara comunque tattica, ma intensa, serve un’invenzione che arriva al 71′: è, con un meraviglioso mancino sul secondo palo, a trafiggere Avogadri e realizzare l’. I giallorossi controllano senza rischiare quasi nulla, ma una dormita di Boer e della difesa nel finale costa il pari alla squadra di De Rossi. Minuto 87, Di Stefano chiede il rigore dopo un contatto in area, con l’arbitro che lascia correre, ma il pallone arriva ache beffa il portiere giallorosso sul suo palo per il definitivo