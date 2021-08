La piattaforma di Amazon ha acquistato i diritti per le migliori 16 gare del mercoledì: tra i commentatori Seedorf, Julio Cesar, Balzaretti, Marchisio, Zola, Toni e Calvarese

Una squadra di campioni ed esperti del grande calcio per vivere la Champions League come si fosse in campo. È questa la missione di Prime Video, che oggi ha presentato tutte le novità della programmazione del più grande torneo europeo per club. La piattaforma di Amazon ha infatti acquistato i diritti per trasmettere in Italia le migliori 16 gare di Champions del mercoledì fino alle semifinali (più la Supercoppa Europea) per i prossimi tre anni, una mossa su cui ha già investito tantissimo e che ha l’aria di essere anche un esperimento per uno sviluppo più importante del nostro calcio in futuro.

Alta tecnologia — A presentare il palinsesto di questa stagione, fatto anche di contenuti speciali che resteranno poi disponibili on demand, è stato Marco Foroni, Business Lead Sports di Prima Video per l’Italia, ma il primo a intervenire non poteva che essere Alex Green, Managing Director Amazon Prime Video Sport per l’Europa: “È il nostro anno più importante. Dopo la Premier League e il Roland Garros sbarchiamo in Italia e in Germania con la Champions, diventando un punto di riferimento per il calcio europeo. La nostra filosofia è far sentire i tifosi a bordocampo grazie anche a un’altissima qualità delle immagini su ogni dispositivo”. Che significa 20 telecamere, tecnologia UltraHD 4K e HDR per avere colori vivi.

Squadra di campioni — Ma veniamo ai campioni. Sette i talent speciali, tra cui spicca Clarence Seedorf, al debutto in questa veste in Italia: “Siamo una bella squadra e sono felice di farne parte, vi farò sentire l’odore dell’erba del campo. Come andranno Milan e Inter in Champions? L’Italia all’Europeo ha dimostrato che per vincere non servono i nomi, la cosa più importante è crederci. Se lo fanno, possono e devono puntare a vincere”. Gli altri sono Julio Cesar, Federico Balzaretti, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Luca Toni e Gianfranco Calvarese, che si era appena dimesso come arbitro ufficialmente per motivi personali: “Ho smesso l’altroieri – dice sorridendo – e adesso sono qui per cercare di dare la migliore interpretazione delle decisioni arbitrali, anche cercando anche di decifrare le comunicazioni tra il direttore di gara e la Var Room”.

Da Piccinini a Cattaneo — Tra i giornalisti ecco il ritorno in telecronaca dopo tre anni di Sandro Piccinini, che avrà come seconda voce Massimo Ambrosini. Il prepartita (di ben 90 minuti) e il post saranno affidati a Giulia Mizzoni, il bordocampo a Alessia Tarquinio, mentre lo show che seguirà l’incontro – con gli highlights di tutte le gare – a Marco Cattaneo. I talent si divideranno tra pre e post partita e il programma successivo all’incontro. “L’obiettivo è far vivere a tutti il nostro grande privilegio di assistere a una partita dal campo”, ha spiegato la Mizzoni.

I costi — L’offerta Champions non aggiungerà alcun costo all’abbonamento Amazon Prime (3,99 al mese o 36 euro l’anno), che offre già tantissimi contenuti di intrattenimento, oltre ai servizi di consegna rapida degli acquisti su Amazon e quelli dedicati al Cloud. Ogni abbonamento può essere utilizzato su tre account contemporaneamente, ma soltanto in due potranno vedere lo stesso evento in streaming. Green ha garantito “la solidità assoluta” del servizio, anche con “un altissimo numero di persone collegate allo stesso tempo. Ne abbiamo già avuto prova con la Premier League”. Il primo appuntamento è la Supercoppa Europea dell’11 agosto tra Chelsea e Villarreal. Poi si andrà avanti con 16 mercoledì di Champions: 2 gare dei playoff, 6 della fase a gironi, 4 degli ottavi, 2 dei quarti e 2 delle semifinali.

Fonte Gazzetta.it