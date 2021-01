alla Samp in caso di riscatto di(ora vicino al prestito dai blucerchiati al Crotone): 7,5 milioni più il 10% sull’eventuale futura vendita al club spagnolo, questa la spesa per Sanabria. Al giocatore vanno 1,5 milioni a stagione più bonus per quattro anni. La trattativa si è sbloccata martedì notte, quando Vagnati ha alzato l’offerta di 500 mila euro. E a quel punto l’attaccante ha forzato la mano ai suoi dirigenti affinché l’operazione si potesse chiudere. E così è stato. Sanabria ieri sera è sbarcato a Linate e poi portato a Torino.

Visite mediche e firma

Questa mattina sarà sottoposto alle visite mediche, anche se difficilmente sarà disponibile per l’importantissima sfida di domani sera al Grande Torino contro la Fiorentina di Cesare Prandelli: una partita, questa, che i granata non possono sbagliare, dopo la buona prestazione di Benevento dove sono riusciti a rimontare e, nell’ultimo assalto, a sfiorare addirittura la vittoria con Rincon dopo essere stati sotto per 2-0. Una prova di carattere che si sposa perfettamente con la personalità del nuovo tecnico a cui è stata affidato il compito di portare in salvo la squadra. Possibilmente in fretta per evitare patemi d’animo e paura nelle ultime partite dove, da sempre, può succedere tutto e il contrario di tutto perché certe avversarie possono scendere in campo con la pancia piena e senza stimoli particolari.

