BUCAREST (ROMANIA) – Il Chelsea si impone per 1- 0 in ‘casa’ dell’ Atletico Madrid , nell’andata degli ottavi di finale della Champions League . La partita si è giocata in campo neutro a Bucarest, in Romania, a causa delle limitazioni imposte dal governo spagnolo per chi proviene dall’Inghilterra vista la pandemia di Covid-19. Il gol decisivo è stato segnato dall’attaccante francese Giroud al 71′ con una rovesciata spettacolare. La gara di

Atletico Madrid-Chelsea: curiosità e statistiche

Risultato bloccato nel primo tempo: è 0-0 all’intervallo

Simeone lancia la coppia offensiva formata da Luis Suarez e Joao Felix mentre Tuchel risponde con il tridente in avanti composto da Hudson-Odoi, Giroud e Werner. La partita inizia subito con un cartellino giallo: ammonito, infatti, immediatamente Mount per fallo su Joao Felix. Il calciatore del Chelsea era diffidato e salterà la gara di ritorno. L’incontro è molto bloccato, con le due squadre che non osano ma pensano soprattutto a difendere. La prima occasione è per l’Atletico: inziativa di Suarez e palla sul secondo palo, Lemar arriva in spaccata e spedisce di poco a lato. Subito dopo rispondono i Blues con un’azione simile: è Werner a non inquadrare la porta difesa da Oblak sul passaggio di Mount dalla destra. Prima dell’intervallo, ci prova ancora Werner ma Oblak risponde presente sul tiro potente da posizione defilata mentre dall’altra parte Suarez ha la palla buona per il vantaggio ma cicca il pallone. Il primo tempo termina senza reti.

Golazo di Giroud: vince il Chelsea, ko l’Atletico di Simeone

La ripresa inizia senza cambi e con gli stessi ritmi del prima frazione di gioco. Le due squadre lottano in mezzo al campo, senza però creare vere azioni pericolose dalle parti dei due portieri. I colchoneros ci provano prima con Suarez, con una girata deviata in angolo, e poi con Joao Felix, che non trova la porta in acrobazia. A metà secondo tempo fioccano i gialli: ammonizione per Llorente e Jorginho, che era diffidato e dovrà saltare il ritorno. Poi, ammonito anche Simeone per proteste dalla panchina. Al 71′, si sblocca il risultato: la palla si impenna in area dell’Atletico, Giroud si coordina e batte Oblak con una bellissima rovesciata. Gol fantastico del francese, che sembrava partire da posizione di fuorigioco: la rete, infatti, è stata convalidata dopo un lunghissimo check al Var, con il gioco fermo più di 2 minuti, che ha ravvisato l’ultimo tocco di Hermoso prima della prodezza dell’attaccante dei Blues. Il Chelsea è in vantaggio, l’Atletico prova a reagire ma non affonda. Gli inglesi non rischiano niente nei minuti finali dell’incontro e portano a casa una vittoria pesantissima in vista della gara di ritorno. A Simeone servirà l’impresa per ribaltare il risultato. Il Chelsea sembra già con un piede ai quarti di finale di Champions.