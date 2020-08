LISBONA – Il risveglio dopo la notte dello stadio ‘Da Luz’ ha un sapore dolcissimo per il Psg. In un frullatore di emozioni il match contro l’Atalanta ha visto passare in pochi minuti il club parigino dallo spettro dell’eliminazione alla rimonta che, nel recupero, ha consegnato il pass per la semifinale di Champions League. “E’ un giorno molto speciale, meraviglioso. Questa vittoria serve a cambiare la nostra mentalità – ha dichiarato senza mezzi termini il presidente Nasser Al-Khelaifi – I giocatori hanno dato il 200%, sono davvero orgoglioso. Tutti dicevano che il Psg non era pronto per la Champions, ma abbiamo dimostrato di avere il giusto spirito e campioni veri”.

“Tutti dubitavano di noi, ora testa alla semifinale”

Nelle tre precedenti edizioni i campioni di Francia, nonostante i faraonici investimenti dello sceicco qatariota, non erano mai riusciti a superare lo scoglio degli ottavi di finale e adesso gli uomini di Tuchel possono pensare in grande: “L’obiettivo è ancora lontano – prosegue Al-Khelaifi – ma per ora vogliamo concentrarci sulla prossima sfida, senza pensare alla finale. È la nostra prima semifinale, non era facile arrivarci. Tutti dubitavano del Psg. Avevamo bisogno di questo successo, è un passo fondamentale per costruire una nuova mentalità, non solo a livello di squadra ma anche di tifosi e media”.

“Neymar e Mbappé rimarranno”

Miglior regalo non poteva esserci, visto che l’affermazione sull’Atalanta è arrivata nel giorno del 50esimo anniversario della fondazione del club. Sull’onda dell’entusiasmo, per celebrare un doppio traguardo così importante, il patron del Psg ci tiene a spazzare via ogni eventuale nube sul futuro dei suoi gioielli, Neymar e Mbappé: “Sono tra i migliori giocatori al mondo. Neymar è tra i cinque più forti in assoluto e contro l’Atalanta ha disputato una partita eccellente. Kylian ha avuto un grande impatto sulla squadra, qualcosa di speciale. Entrambi rimarranno con noi”.

Neymar: “Ho sempre creduto nella qualificazione”

Neymar, oltre che in campo, ha vestito i panni del leader anche nell’immediato post partita, quando ha dichiarato di avere sempre creduto nella possibilità di ribaltare l’1-0 in favore dei ragazzi di Gasperini: “E’ stata una grande serata, sapevamo che sarebbe stata dura. Questo è il bello della Champions. Ci aspettavamo una gara aggressiva da parte dell’Atalanta. I nostri avversari hanno spinto e hanno costruito buone occasioni da rete, ma non ho mai pensato che saremmo tornati a casa”.

“La finale è vicina”

“Abbiamo cercato la qualificazione fino alla fine – ha aggiunto il brasiliano – anche se sono convinto che in futuro possiamo esprimerci ancora meglio. Adesso dobbiamo pensare a recuperare le energie, siamo vicini alla finale”. Il sorteggio, in effetti, sembra aver dato una mano non indifferente al Paris Saint-Germain, che ha evitato la parte più dura del tabellone e che attende la vincente di Atletico Madrid-Lipsia, ultimo ostacolo per arrivare a giocarsi la conquista della coppa dalle grandi orecchie.

