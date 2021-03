PARIGI – Brutte notizie in casa Psg: Moise Kean è risultato positivo al Coronavirus . A comunicarlo è stato il club francese attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito: “L’attaccante italiano è risultato stamane positivo al Sars-Cov2 e non sarà dunque a disposizione per la gara di stasera in Ligue 1 col Bordeaux. Il giocatore è stato già posto in isolamento secondo quanto previsto dal protocollo”, si legge. L’ex attaccante Advertisements

Kean positivo al Covid: ecco le gare che salterà

Una brutta gatta da pelare per Pochettino, che in avanti deve già fare a meno dell’infortunato Neymar. Il giovane attaccante italiano, in attesa del nuovo tampone, rischia di saltare anche il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona in programma al Parco dei Principi il prossimo 10 marzo (all’andata fu apoteosi Psg, netto 4-1 a casa di Messi). Kean fin qui ha collezionato 31 presenze in tutte le competizioni, condite da ben 17 reti, in media più di una ogni due partite.