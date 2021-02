BARCELLONA (SPAGNA) – Oltre a Mbappé uno dei grandi protagonisti della vittoria del Psg contro il Barcellona è stato l’ex Juve Moise Kean. L’attaccante, al termine della partita, ha parlato ai microfoni di Sky: “ E’ stata una serata indimenticabile, la mia prima volta in questo grande stadio ed è una cosa emozionante. Questa vittoria serve per continuare a credere nei sogni. Si può fare sempre meglio Advertisements Verratti e Florenzi che mi hanno anche aiutato inizialmente con il francese e sono sempre pronti ad aiutarmi. Con Pochettino abbiamo cambiato stile di gioco, siamo più compatti in campo e ci da un grande spirito di quadra che è più importante. Spero che Mancini abbia guardato la partita, sono pronto per gli Europei” .

Fonte tuttosport.com

