PARIGI – Ci sono tre nuovi casi di positività al Covid-19 nel Psg dopo quelli accertati di Neymar, Di Maria e Paredes. Si tratta, secondo L’Equipe, di Icardi, Marquinhos e Keylor Navas. I casi così salgono a 6 e questo aumenta le probabilità che venga rinviato il match di Ligue 1 tra i campioni in carica e il Lens, in programma il 10 settembre. Anche loro tre erano a Ibiza durante le ferie concesse dal club dopo la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco. I giocatori che hanno trascorso le vacanze lontano dall’isola spagnola sono stati testati giovedì, più tardi degli altri.

Francia, seconda positività per Mandanda

Oltre che per i contagiati in casa Psg, la Francia è in allarme anche per la seconda positività al Covid-19 di Steve Mandanda. Una notizia che preoccupa tutta la nazionale alla vigilia del doppio confronto di Nations League contro Svezia (sabato) e Croazia (martedì). Il portiere del Marsiglia, che aveva effettuato il test mercoledì, naturalmente non parteciperà alle partite e venerdì mattina lascerà il ritiro della nazionale. Per il momento non verrà sostituito. La gara con la Svezia, in programma a Stoccolma, non è al momento a rischio visto che gli altri gli altri 22 giocatori francesi sono risultati negativi ai tamponi e che il protocollo medico della Uefa prevede che ogni partita si svolga fintanto siano disponibili almeno 13 giocatori compreso un portiere. “Mandanda ha effettuato un secondo test durante la giornata e anche questo è risultato positivo”, ha fatto sapere un dirigente della federazione. Il portiere come tutti i suoi compagni, era risultato negativo al test prima di poter entrare nel gruppo dei convocati, come richiesto dal protocollo Uefa. Mandanda, però, era appena uscito da diversi giorni di isolamento al quale si era sottoposto dopo essere stato trovato positivo a un test effettuato il 18 agosto. Insieme a lui erano stati trovati positivi diversi altri giocatori del Marsiglia tanto da costringere la Lega a spostare la gara d’esordio con il St. Etienne, in programma il 21 agosto, al 17 settembre.

