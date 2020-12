Un gol annullato per fuorigioco a Yazici e un tiro fuori ancora di Kean sono gli unici brividi di un brutto secondo tempo, nonostante l’ingresso di Weah jr. e di Mbappè per ravvivare l’offensiva delle rispettive squadre: il Lille può festeggiare un altro turno in vetta della Ligue 1.

LILLA (Francia) – Senza Neymar e Icardi ai box per infortunio, e con Mbappè (che compie 22 anni) della partita solo per 15 minuti, il Psg con Kean titolare pareggia 0-0 col Lilla , che mantiene il primato in classifica. Nel primo tempo le due squadre sentono la pesantezza dei punti in ballo e restano guardinghe, è solo il Psg ad affacciarsi due volte dalle parti di Maignan ma l’estremo difensore

Vincono Monaco, Bordeaux e Rennes, pari del Montpellier

Vince in trasferta il Monaco di Pellegri, subentrato a pochi minuti dal termine, che grazie alla rete di Volland vince 0-1 sul campo del Dijon. Tre punti anche per il Bordeaux che sbanca Strasburgo con le reti di Pablo e Otavio. Finisce 1-1 invece tra Nantes e Angers: passano prima gli ospiti con Thomas, ma Traore firma il pari per i padroni di casa. 2-2 pirotecnico tra St.Etienne e Nimes: passa in svantaggio il Nimes con la rete di Moukoudi, ma gli ospiti ribaltano con Ahlinvi e Ripart (rigore), ma Nordin segna il 2-2 decisivo che chiude la partita. Al Francis-Le Blè finisce 2-2 tra Brest e Montpellier: vantaggio iniziale degli ospiti con l’acuto di Laborde; i padroni di casa non si scoraggiano e, prima con Philippoteaux e poi con Chardonnet, si portano sul 2-1. La gara sembra finita ma nei minuti finali Delort firma il decisivo 2-2. Vittoria corsara per il Rennes di Rugani (oggi indisponibile per infortunio) sul campo del Lorient. Gara a senso unico, terminata 3-0 grazie alle reti di Da Silva, Bourigeaud e Terrier. La squadra guidata da Julien Stephan aggancia cosi’ il Marsiglia a 28 punti.

Dramma dopo Lorient-Rennes: muore un giardiniere

Al termine della partita nello stadio Moustoir, delle grosse lampade usate per la luminoterapia del terreno di gioco sono crollate su un giardiniere che stava lavorando in campo. Immediatamente soccorso, il volontario si è spento dopo esser stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.