WASHINGTON – Il nicaraguense Felix Alvarado ha conservato la cintura dei minimosca IBF (-49 kg) sabato a Dallas, battendo il sudafricano DeeJay Kriel per intervento arbitrale al decimo round, portando il suo record a 36 vittorie (31 prima del limite) e due sconfitte. È anche il 18/o incontro vittorioso di fila per il pugile originario di Managua, la cui ultima sconfitta risale al giugno 2014, contro l'argentino Juan Alvarado, 31 anni, detiene la cintura IBF dalla sua vittoria sul filippino Randy Petalcorin nel 2018. L'aveva difesa con successo per la prima volta contro il giapponese Reiya Konishi nel maggio 2019. Questo combattimento, a Kobe, è stato l'ultimo prima di quello di Dallas, a causa delle restrizioni legate alla pandemia Covid-19. Il nicaraguense vorrebbe ora affrontare un altro campione del mondo, come il super campione WBA Hiroto Kyoguchi o il campione WBC Kenshiro Teraji.