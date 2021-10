L’ultima gara di stagione della serie Pure Etcr, in scena in Francia sul tracciato di Pau-Arnos nel fine settimana del 17 ottobre, incorona lo svedese Mattias Ekström su Cupra eRacer: è lui il campione della stagione 2021, quella che ha sancito il debutto della nuova serie per auto da turismo a zero emissioni. Titolo costruttori attribuito al team Cupra, davanti alla milanese Romeo Ferraris che chiude seconda; terzo il team Hyundai Motorsport.

Cinque appuntamenti per la prima stagione delle serie Pure Etcr, promossa da Eurosport Events, che termina in Francia a Pau, dopo i round, in ordine, di Vallelunga, Motorland Aragon (Spagna), Copenaghen (Danimarca), Hungaroring (Ungheria). Protagoniste le vetture da turismo Cupra eRacer, le Giulia del costruttore italiano Romeo Ferraris, e le Hyundai Veloster N; auto realizzate per il campionato Etcr e mosse da un powertrain elettrico che garantisce una potenza complessiva di 680 cavalli, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e di toccare una velocità massima di 270 km/h.

tante difficoltà

Un anno non privo di difficoltà per mettere a punto le vetture: “Si è conclusa una stagione intensa per noi, sotto ogni punto di vista – spiega Michela Cerruti, team principal Romeo Ferraris -: dapprima tra grandi incertezze e tanti sforzi per iniziare con diverse incognite il primo appuntamento di Vallelunga, passando poi attraverso il primo podio della stagione in Spagna, la prima vittoria e la prima doppietta in Danimarca, il podio assoluto in Ungheria e la tiratissima conclusione francese. Tanti sforzi anche fuori dalla pista, per il grande lavoro che abbiamo fatto a casa, per gli enormi sforzi aziendali necessari per essere presenti e competitivi nel Pure Etcr, ottenendo un secondo posto tra i costruttori battendo un colosso come Hyundai Motorsport e battagliando con Cupra”. “La stagione inaugurale del Pure Etcr ha mostrato una sfida elettrizzante” ha detto Stefan Ph. Henrich, direttore Marketing e PR di Hyundai Motorsport.