Ai portoghesi basta il pareggio contro il Psv. Gli svizzeri battono il Ferencvaros. Gli svedesi perdono contro il Ludogorets ma sorridono

Notte di verdetti europea: Benfica, Young Boys e Malmoe si qualificano per la fase a gironi della prossima Champions League.

PSV-BENFICA — Nel ritorno dei playoff, il Benfica pareggia 0-0 in casa del Psv Eindhoven: i portoghesi passano il turno in virtù del 2-1 ottenuto all’andata. I portoghesi, in 10 dal 32′ del primo tempo per l’espulsione di Verissimo, riescono comunque a resistere agli assalti di Zahavi e compagni e portano a casa il primo obiettivo stagionale.

FERENCVAROS-YOUNG BOYS — Lo Young Boys replica il 3-2 che aveva rifilato una settimana fa al Ferencvaros. Gol svizzeri di Zesiger, Fassnacht e Mambimbi. Per gli ungheresi, in inferiorità numerica per l’espulsione di Laidouni, segnano Wingo e Mmaee.

LUDOGORETS-MALMOE — I bulgari del Ludogorets, trascinati da Nedyalkov e Sotiriou (rigore), vincono 2-1 contro il Malmoe di Birmancevic (in gol come all’andata). Grazie al 2-0 della scorsa settimana, però sono proprio gli scandinavi a strappare il pass per i gironi.

24 agosto 2021 (modifica il 24 agosto 2021 | 23:26) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it