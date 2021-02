Tra i motivi più comuni per iniziare a correre c’è sicuramente la voglia di perdere peso . La corsa è tra gli esercizi cardiovascolari che permettono di bruciare il maggior numero di calorie, ma quanto bisogna allenarsi per vedere dei risultati?

Innanzitutto, va ricordato che per dimagrire in maniera sana è necessario accompagnare all'attività fisica anche un regime alimentare corretto, meglio se sotto la guida di uno specialista.

Chi comincia a correre con l’obiettivo di dimagrire deve allenarsi inizialmente a lungo e a bassa intensità, non solo per attivare il metabolismo ma per dare al corpo il tempo di abituarsi da un punto di vista muscolare ed articolare. L’ideale, quindi, è allenarsi tra i 30 ei 45 minuti per 3 o 4 volte a settimana, senza strafare. Grazie all’allenamento e alla progressiva perdita di peso, aumenteranno i km percorsi. La raccomandazione è di aumentare di non più di 2 o 3 km a settimana e di svolgere una settimana di scarico ogni tre di carico.

Sebbene i risultati varino da persona a persona, in genere si possono vedere i primi miglioramenti dopo 4 settimane. Attenzione a non strafare, il corpo ha bisogno di riposare e riprendersi dal lavoro muscolare a cui è sottoposto durante l’allenamento.