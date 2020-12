Molti podisti fanno un’analisi errata del numero di giorni di pioggia all’anno, sovrastimandoli e generando una scusa per la quale non uscire a correre. Poi c’è quel motto sempre valido: ‘ Non esistono condizioni meteo sfavorevoli, ma solo uomini arrendevoli ’.

Pioggia e freddo? Scegli 3 strati

Per correre sotto la pioggia e il freddo è necessario scegliere gli abiti giusti. Per stare sempre al caldo, è importante indossare più strati di abbigliamento in modo che l’aria che rimane tra i diversi strati ti tenga caldo. Quando si tratta di abbigliamento da corsa, è meglio scegliere tessuti sintetici moderni, che oltre a essere belli e leggeri, veicolano bene anche l’umidità allo strato di abbigliamento successivo, in modo da mantenere la pelle asciutta e più calda.

Ricordati di vestirti in maniera non eccessiva, dopo qualche minuto il naturale sviluppo di calore farà sì che non si abbia bisogno di molti strati.

Controlla il meteo

Tieni d’occhio il meteo in modo da pianificare il tuo allenamento possibilmente tra uno scroscio e l’altro. E se proprio dovesse piovere tutto il giorno potrai organizzare al meglio il tuo abbigliamento. Ad ogni modo: restare a casa non è un’opzione!