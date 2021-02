TORINO – Si sono amati per undici mesi Raffaella Fico e Cristiano Ronaldo. Una storia d’amore che risale a oltre un decennio fa, quando il calciatore giocava ancora al Manchester United mentre la modella muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. A Tiki Taka Piero Chiambretti ha fatto notare alla sua ospite che oggi poteva esserci la Fico al posto di Georgina Rodriguez, senza ombra di Advertisements non è una cosa che mi affascina“. Nonostante tutto la 33enne ha un bel ricordo di Ronaldo: “Un galantuomo, è sempre stato gentile, mi ha corteggiata. All’epoca non sapevo nemmeno chi fosse, io ero una ragazzina”. Oggi Raffaella Fico, che ha ricucito un legame con Mario Balotelli per il bene della figlia Pia, è di nuovo single: la sua ultima liaison, quella con il facoltoso Giulio Fratini, è già finita.

Fonte tuttosport.com

