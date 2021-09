Nessun sintomo

—

Secondo quanto riportato dal suo team, Raikkonen non mostra sintomi, è in buona forma ed è entrato immediatamente in isolamento nel suo albergo dopo aver saputo dell’esito dell’ultimo test. I primi rilevamenti hanno accertato che non ci sono ripercussioni per le persone che sono entrate in contatto con lui nelle ultime ore. Per il finlandese, che proprio in vista di questo Gp aveva annunciato il suo addio alla F1, anche la prossima gara è a rischio. Si correrà infatti, a Monza, tra solo una settimana.