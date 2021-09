Il finlandese traccia un bilancio dei suoi anni in F1: “Il mio focus ora sarà la famiglia. Nelle corse ho fatto quello che volevo, e l’ho fatto tutto… my way”

Iceman ha detto stop e ora si gode le ultime gare prima del ritiro, con il suo solito stile. Nelle ore precedenti al GP di Zandvoort, Kimi Raikkonen ha annunciato l’addio al Circus e ora, suo malgrado, è sommerso dalle domande di giornalisti, curiosi e fan della F1.

programmi futuri — Il finlandese però come suo solito minimizza: “Fortunatamente la F1 non è mai stata tutta la mia vita, ha occupato una grossa parte certo ma ora volto pagina. Già di mio ho vissuto molto all’esterno del Circus, facendo le cose normali e penso sia una cosa che mi ha aiutato molto. Non voglio più condizionare la mia vita in base agli impegni della Formula 1. Adesso il focus è tutto sulla mia famiglia, voglio portare i miei bambini a scuola per esempio”, ha ammesso Kimi. Sui programmi futuri però è vago. “Non so cosa farò, non voglio avere un calendario con cose programmate di volta in volta. L’ho avuto per una ventina d’anni, ora di sicuro voglio rilassarmi, fare altro. La vita non è solo corse, mi dedicherò alla famiglia ma non ho fretta. Ai miei prossimi impegni ancora non ho pensato, ci saranno delle opportunità certo, le valuterò man mano, non sono interessato a pensarci al momento”.

Kimy’s way — L’addio è anche il momento per riflettere su una carriera lunga una vita. “Alla fine non è stata una decisione difficile da prendere, sono in giro da tanto, semplicemente era il momento giusto. Ci pensavo da un po’ ormai e intorno allo scorso Natale ho maturato questa scelta, è stata una mia decisione. Non ho nessun rimpianto, ho avuto una buona carriera, sono felice di ciò che ho ottenuto, di quello che ho vinto, del Mondiale, del mio periodo in Ferrari. Ma anche delle volte in cui sono andato solo vicino al titolo, non cambierei nulla davvero. Ho fatto quello che volevo, e l’ho fatto tutto my way”.

le vittorie — Anche l’uomo di ghiaccio sembra sciogliersi. “Non so cosa mi mancherà di più delle corse, credo i tifosi, le persone in generale, quelle che ho conosciuto in questo contesto e che poi si sono trasformate in amici. Ho grandi ricordi, a partire dalle 21 vittorie. Tutte diverse, tutte belle. Alcune più importanti di altre certo, penso a quelle per il Mondiale, o a Spa o in Giappone, ma sceglierne una è impossibile”. E alla classica domanda che si fa in questi casi, ossia se continuerà a correre, magari altrove, Raikkonen risponde: “Se lo sapessi ve lo direi, non ho fatto piani, chissà magari sì, magari no, vedremo”. In puro stile Kimi.

l’omaggio — Tempo di ritiro per lui e di omaggi da parte di tutti gli altri piloti della F1. E uno su tutti ha speso belle parole per il finlandese, il suo vecchio rivale Lewis Hamilton. “Kimi ha fatto una grandissima carriera, credo si voglia godere la famiglia ma avrà sempre le corse nel sangue. Ho perso un Mondiale contro di lui e insieme abbiamo vissuto grandi battaglie. Lo ritengo uno dei migliori piloti dell’epoca moderna, molto duro ma allo stesso tempo molto corretto”, le parole di commiato del britannico. Anche Alonso, interpellato sull’argomento, ha voluto tributargli parole di rispetto. “ Ci mancherà. Ha avuto una carriera fantastica, non lo conosco così bene come persona, sapete come è fatto, è un po’ timido, non cura molto le relazioni. Siamo anche stati compagni di squadra ma non lo conosco così bene per esprimere un’opinione sulla sua persona. Come pilota però è sempre stato rispettoso, veloce, competitivo e deciso. Ti potevi sempre fidare di lui, sapevi che non avrebbe mai fatto nulla di pazzo, mancherà per quello“.

2 settembre 2021 (modifica il 2 settembre 2021 | 15:45) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it