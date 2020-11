“Infantino vuole la Nord Corea”

Raiola ha poi attaccato Infantino aggiungendo: “Alcune società sono quotate in borsa, non può essere la Fifa a dire come far funzionare le cose. È evidente che il sistema dei trasferimenti non sia più come vorrebbe la Fifa e i giocatori prenderanno le loro posizioni, perché sono il più importante asset del gioco, non è Infantino. Se mettiamo un salary cap, allora deve esserci per qualsiasi cosa: i trasferimenti, gli stipendi per i dirigenti. Real Madrid e Barcellona fatturano un miliardo di euro, chiediamo a loro perché il costo dei biglietti è troppo alto? Servirebbe un salary cap per gli attori, per i giornalisti, un limite per le quotazioni di Banksy, Leonardo da Vinci e Rembrandt. Come è possibile mettere un tetto al talento? Siamo in un mondo capitalista, ma Infantino vuole tornare alla Nord Corea. Non ho problemi con la Nord Corea, ma ci vada lui“. Infine, l’agente ha concluso: “La Fifa non può dettare legge e se c’è un cap per la vendita degli iPhone, o ai compensi dei cantanti, si torna 75 anni indietro, alla Russia comunista, e non in un business multimiliardario. Ma la Fifa tra dieci anni non esisterà più, i tempi stanno cambiando“.