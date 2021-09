Con sei piloti racchiusi in un solo secondo, la prima frazione del Rally dell’Acropoli va in archivio nel segno della lotta sul filo dei decimi, con il solito Sebastien Ogier che sigla il miglior tempo al volante della Toyota Yaris firmata Gazoo Racing. Il primo atto dell’evento greco, nono round del campionato del mondo Wrc 2021, si è aperto giovedì 9 settembre con la prova-spettacolo ateniese di 0,98 chilometri: alle spalle di Ogier altre due Toyota, quella di Elfyn Evans e Kalle Rovanpera, rispettivamente secondo a 6 decimi e terzo a 8 decimi del campione del mondo in carica.

LE PAROLE DI OGIER

—

“Bello tornare in Grecia, abbiamo trovato tanti tifosi che ci ha hanno dato la carica in questa prima tappa – il commento di Ogier a fine giornata -. Sarà un fine settimana impegnativo e sfidante. Le ricognizioni non sono state semplici considerata la pioggia, il fango e la foschia: non è stato semplice prendere le note che ci serviranno”.