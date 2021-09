Una terza giornata nel segno di Rovanperä, vincitore di quattro delle sei prove speciali in programma nel sabato. Il ventenne scandinavo “scava” il solco rispetto alla concorrenza aggiudicandosi le prime quattro frazioni cronometrate di giornata. Ogier s’impone nella PS 11 “Pavliani” 2 di ben 24,25 chilometri, mantenendo così la terza posizione. Tänak si mantiene in “scia” rispetto al finlandese con una prova di sostanza e una vittoria, nella PS 12 “Eleftherohori” 2.

LA CRONACA

—

Dunque il Rally dell’Acropoli al termine della terza tappa conferma l’ordine d’arrivo del venerdì: in quarta posizione Dani Sordo con la Hyundai (+2’09’’4), seguito in quinta e sesta posizione dalle due Ford Fiesta M-Sport di Adrien Formaux (3’19’’2) e Gus Greensmith (+3’35’’). Al belga Thierry Neuville su Hyundai i 20, che venerdì aveva accusato problemi tecnici al servosterzo “uscendo” dalla lotta per la vittoria finale, non riesce il recupero, e dopo 12 delle 15 prove speciali è 10°, mentre Elfyn Evans su Toyota è 7°, a 5’51’’9 dal primo.