TANAK FORA, TOYOTA RECUPERA

Il sabato è stata una giornata migliore per la Toyota che ha tenuto il ritmo delle Hyundai, come dimostrano le 3 vittorie di speciali. Il colpo di scena della mattinata è stata la foratura di Ott Tanak che ha perso 3′, dovendosi fermare per la sostituzione della gomma. Ne hanno approfittato le tre Toyota che hanno guadagnato una posizione: Evans, terzo, è il migliore tra le Yaris e precede Rovanpera che ha scavalcato il compagno Ogier nell’ultima speciale di giornata. Per il trio del marchio giapponese il discorso vittoria è però piuttosto complicato, essendo a più di 40″ dalla vetta.