La prima edizione iridata del Rally di Croazia, terza tappa del Wrc 2021, parte con Thierry Neuville su Hyundai i20 che detta il passo nella prima giornata (8 prove speciali), inseguito dal campione del mondo Sébastien Ogier su Toyota Yaris; terzo Elfyn Evans. Un incidente dopo soli 5 chilometri costringe al ritiro Kalle Rovanpera

I colpi di scena non sono mancati nella prima giornata del Rally di Croazia, terzo round del Mondiale Wrc 2021. L’evento, per la prima volta inserito nel calendario iridato, alla fine della prima giornata di venerdì 23 aprile vede in testa alla classifica Thierry Neuville su Hyundai i20. Dietro al belga, dominatore delle prime otto prove speciali con tre frazioni vinte, il campione del mondo in carica Sébastien Ogier (staccato di 7”7) ed Elfyn Evans, terzo a 8”, entrambi al volante di Toyota Yaris Gazoo Racing. Quarta l’altra Hyundai ufficiale di Ott Tänak a 31”9 secondi. Advertisements

RALLY CROAZIA: COLPI DI SCENA — Un Rally di Croazia che sin dai primissimi chilometri ha garantito un alto tasso di adrenalina e diverse sorprese per il pubblico. Protagonista lo sfortunato Kalle Rovanperä: il ventenne finlandese (Toyota) che si presentava al via da leader della classifica Piloti, infatti, finiva fuori strada dopo soli 5,4 chilometri della prima frazione cronometrata. Fatale una curva veloce con piega a destra presa a velocità sostenuta: perso il controllo e messa l’anteriore sinistra fuori dall’asfalto, impossibile per il finlandese salvare macchina e gara. Per fortuna nessuna conseguenza per Rovanperä e il navigatore Jonne Halttunen, costretti però al ritiro, “salutando” anzitempo il rally balcanico.

RALLY CROAZIA: LA SFIDA — Il risultato di tante variabili ha reso la prima giornata del Rally di Croazia una sfida molto combattuta nelle posizioni di vertice. Con i primi tre piloti racchiusi in meno di 10 secondi; i primi cinque (includendo Craig Breen su Hyundai) in 54.8 secondi. Più staccate le due Ford Fiesta M-Sport: sesta quella di Adrien Fourmaux (+1:14.7 dalla vetta), settima la “gemella” di Gus Greensmith a 1:21.7.

RALLY CROAZIA: GOMME PIRELLI — Il terzo round della stagione Wrc 2021 proseguiva mettendo a dura prova i riflessi di tutti gli iscritti. Completamente su asfalto (come non capitava dalla stagione 2019), il Rally di Croazia nel corso delle diverse prove speciali si caratterizza per fondi di diversa natura, non di rado con avvallamenti e manto stradale decisamente imperfetto, spesso ricoperto da una patina di terra. Tutti elementi che hanno costretto i piloti a un lavoro straordinario per tenere in pista le vetture della classe regina Wrc. Pirelli, fornitore unico degli pneumatici per il Mondiale Wrc, ha portato in Croazia 2.700 gomme di tre tipologie (700 per i team che gareggiano con le auto Wrc +): due mescole di P Zero, le Ra Hard pensate per le prove più lunghe con temperature medie più elevate (previste fino ai 20° Celsius), e le Ra Soft per temperature più fresche (mattutine) e condizioni di asfalto più scivoloso; completano il trittico le gomme Pirelli Cinturato Rwb Rain per pioggia. Ogni pilota della classe “regina” ha a disposizione fino a 24 pneumatici per l’intero arco del rally.

RALLY CROAZIA: IL PROGRAMMA — Sabato 24 aprile seconda giornata del Rally di Croazia con 8 prove speciali (dalle 8.29; lo start dell’ultima alle 18.28) per complessivi 121,92 km; domenica 25 aprile le ultime 4 frazioni in mattinata, dalle 7.20, con gli ultimi 78,58 km; cerimonia di premiazione alle 15.30. L’evento si può seguire in diretta streaming dai canali Wrc+ All Live, tramite il sito wrcplus.com (in abbonamento), e Red Bull Tv su redbull.com.

