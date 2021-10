Una sfida tra la Hyundai i20 Coupé di Thierry Neuville e la Toyota Yaris Gazoo Racing di Elfyn Evans sul filo dei decimi di secondi: questo il quadro al termine della prima giornata al Rally di Spagna, penultimo appuntamento del Mondiale Wrc 2021, con il belga che dopo 6 prove speciali precede di soli 7 decimi il gallese. Terza la Toyota del campione del mondo in carica Sébastien Ogier a 19’’4. Compleanno sfortunato per Ott Tänak, su Hyundai, che nella giornata in cui spegne 34 candeline è costretto al ritiro per un’uscita di strada nel corso della PS4.