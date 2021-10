Si è cominciato a fare sul serio a partire dalla ss2 dove i piloti si sono dovuti misurare con le tipiche veloci strade nelle foreste finniche. Ott Tanak su Hyundai ha preso la leadership della classifica imponendo subito un ritmo notevole agli avversari. L’unico a tenere il suo passo è stato il compagno Breen, il quale si è detto estasiato dalle performance della vettura. Strabiliante il rientro nella massima categoria di Esapekka Lappi che, al volante di una Toyota Yaris privata, si è mantenuto costantemente sul passo dei primi. Testa coda ad alta velocità per Katsuta: 20 secondi persi e per il giapponese i sogni di alta classifica si spengono presto.

breen emerge nel buio

Nelle ultime due prove di giornata l’irlandese Craig Breen (Hyundai) è balzato in testa, piazzando il sorpasso nella speciale conclusiva in notturna e guadagnando 4,3 secondi su Tanak. All’estone non sono bastate 2 vittorie parziali per tenere la leadership al termine della prima giornata: 2,8 secondi la differenza tra i due driver Hyundai. Graffio nel buio finlandese anche di Elfyn Evans (Toyota), il quale ha messo ha segno il miglior tempo nell’ultimo skretch e chiude il day 1 al terzo posto, guidando un terzetto di Yaris. Davvero fantastico il quarto posto del già citato Lappi davanti al padrone di casa e possibile favorito Kalle Rovanpera: il giovane finnico si trova al quinto posto e ha dichiarato di aver spinto al limite la vettura per l’intera giornata.