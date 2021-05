Rally Italia Sardegna, tutti i “big” iscritti al round del Mondiale Wrc

Il Rally Italia Sardegna, quinto appuntamento del Mondiale Wrc, si disputa nel fine settimana del 6 giugno con 58 equipaggi iscritti. Venti le prove speciali per complessivi 303,1 chilometri cronometrati

Con 58 equipaggi iscritti e tutti i principali protagonisti del Mondiale Fia Wrc confermati, si delinea il prossimo Rally Italia Sardegna, in programma nel fine settimana del 6 giugno, quinto round del calendario iridato. L'evento organizzato dall'Automobile Club d'Italia accoglierà team e piloti in rappresentanza di 23 nazionalità: sono 21 i piloti italiani, dei quali sette nati in Sardegna. La gara si svolgerà in tre giornate con 303 chilometri di prove cronometrate.

RALLY ITALIA: QUINTA PROVA MONDIALE — Il Rally Italia Sardegna porterà il circus del Mondiale Wrc sull’isola italiana – dopo il quarto round, in Portogallo, in programma nel weekend del 23 maggio – con la conferma di tutti i concorrenti dei team Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport e Ford MSport ai vertici della classifica. Al volante delle 11 vetture della classe “regina” Wrc Plus vi saranno, tra gli altri, Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) con una quarta auto della casa giapponese affidata al nipponico Takamoto Katsuta; Thierry Neuville, Dani Sordo, Ott Tänak, oltre a Oliver Solberg e Pierre Louis Loubet saranno al via sulle Hyundai i20; Gus Greensmith e Teemu Suninen sulle Ford Fiesta.

RALLY SARDEGNA: IL PROGRAMMA — Oltre alla categoria principale, il rally che si disputerà sulle strade sterrate di Sardegna prevede altre classifiche. Tra i concorrenti iscritti vi sono 11 equipaggi nella classe Wrc2 (tra i più attesi Andrea Crugnola sulla Hyundai i20 R5); mentre in classe Wrc3 sono confermati 16 piloti. Mentre rimangono aperte fino al 26 maggio le iscrizioni valide per il Campionato Italiano Rally Terra. Il Rally Italia Sardegna edizione 2021 avrà come base la città di Olbia; in programma da giovedì 3 a domenica 6 giugno, il quinto round del Mondiale Wrc prevede tre tappe per complessive 20 prove speciali e 303,1 chilometri di frazioni cronometrate.

