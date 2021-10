Al terzo posto si conferma, con l’altra Toyota, Ogier a 38”7: il francese potrebbe mettere le mani sul suo ottavo titolo iridato, a patto di fare quattro punti in più di Evans. Quarto il beniamino di casa Dani Sordo, a 39”9 dal compagno di squadra, quindi Kalle Rovanpera, al debutto nel Rally di Spagna.

C’è sempre Thierry Neuville al comando in Spagna, penultima prova del Mondiale Wrc, anche dopo la seconda giornata. Il belga della Hyundai si aggiudica otto speciali di fila nel pomeriggio, striscia interrotta solo da Sebastian Ogier nell’ultima prova di giornata, e guida la classifica con 16”4 sulla Toyota di Elfyn Evans.

