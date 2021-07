RALLY ESTONIA 2021: LA PRIMA PROVA

Una prima prova speciale – l’unica del giovedì – “Visit Estonia Tartu 1” molto combattuta, con ben nove piloti racchiusi in meno di 1 secondo. Sullo sterrato estone non sono mancati i piazzamenti a sorpresa, come quello di Jari Huttunen, finlandese quarto sulla Hyundai NG i20 di classe Wrc2, e del norvegese Mads Ostberg, quinto sulla Citroën C3 della medesima classe. Tra i “big” solo ottavo l’idolo di casa, Ott Tänak (Hyundai), a 9 decimi, seguito dal compagno Thierry Neuville, nono con il medesimo tempo. Decimo a 1.2’’ Sébastien Ogier su Toyota Yaris. In mattinata era andato in scena lo Shakedown, vinto dallo stesso Rovanperä (che vive in Estonia), davanti a Tänak e il giapponese di Toyota Takamoto Katsuta.