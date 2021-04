Il Rallye di Sanremo edizione numero 68 incorona Craig Breen su Hyundai i20 R5, davanti al varesino Andrea Crugnola sulla vettura “gemella” della casa sudcoreana. Una gara in bilico fino all’ultima, ottava, frazione cronometrata, con il risultato finale giunto addirittura in serata a motori spenti. L’irlandese Breen, infatti, aveva chiuso con il miglior tempo le prove speciali della corsa ligure, ma a causa di un ritardo nell’ultimo controllo cronometrico riceveva una penalità di 10 secondi. A quel punto sul gradino più alto del podio saliva Crugnola. Ma nella serata di domenica 11 aprile la Direzione gara comunicava l’annullamento dello stesso Controllo Orario (la constatazione del traffico stradale la causa della decisione diffusa alle 21.15). La decisione, quindi, riportava Breen al primo posto del round sanremese, seguito dal campione italiano in carica Crugnola.

I RISULTATI AL SANREMO

Colpi di scena, quindi, nel secondo round del Campionato Italiano Rally – con 141 equipaggi in rappresentanza di 13 nazioni – disputato nel fine settimana dal 10-11 aprile in Liguria. La classifica finale del Rallye di Sanremo numero 68, quindi, vede primo l’equipaggio di Breen-Paul Nagle; secondo Crugnola-Pietro Ometto (+4,8 secondi), terzo la Skoda Fabia R5 condotta da Fabio Andolfi navigato da Stefano Savoia (a 8 secondi dalla testa), equipaggio dell’Aci Team Italia. Quarti Stefano Albertini-Danilo Fappani (Skoda Fabia Evo R5, +18,1 secondi), con il bresciano Albertini che rimane in testa alla classifica del tricolore. Nel fine settimana ligure il Rallye di Sanremo — fuori dalla classifica del Cir — ha visto darsi battaglia anche alcuni equipaggi di classe Wrc, comprese quattro Hyundai i20 Coupé Wrc Plus, delle quali due vetture ufficiali impegnate nel Mondiale, quelle di Thierry Neuville (con Martijn Wydaeghe) e Ott Tänak navigato da Martin Járveoja, test in previsione del prossimo appuntamento iridato (il terzo del 2021) al Rally di Croazia del 22-25 aprile.