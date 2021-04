GIOCATA – La Sampdoria si è comunque giocata la partita con l’impegno preteso dal suo allenatore e può recriminare su qualche episodio. Il palo di Jankto e l’assedio finale non sono bastati. “Sono molto soddisfatto del primo tempo, quando siamo riusciti a imbrigliare il Sassuolo. Dovevamo solo essere più abili e precisi nelle ripartenze. Nel secondo tempo siamo calati e abbiamo subito un po’, ma il gol è stato rocambolesco nato da un’azione in cui eravamo in controllo. Complimenti a loto, comunque, ma anche complimenti ai miei e anche all’arbitro. Quello a fine gara non è calcio di rigore. Ha diretto la gara con personalità e attenzione, le due squadre lo hanno anche aiutato, è andata bene. Se devo trovare un qualcosa che non è andata come speravo, dovevamo avere un po’ di forza nelle gambe in più ma non era facile pressare una squadra che gioca a due tocchi. Sono comunque contento della prestazione”.