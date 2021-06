Applausi: all’Italia, a Mancini e anche al Galles che merita di passare il turno come seconda. Parto da Roberto: ha eguagliato il record di un totem della nostra storia calcistica, Vittorio Pozzo, il ct dei titoli mondiali 1934 e 1938. Come diceva Peppino a Totò, “ho detto tutto”. Mancini ha meriti in ordine sparso: ha scritto per quest’Italia un copione eccellente, è riuscito a coinvolgere tutti, sta facendo tornare l’amore nei confronti della maglia azzurra. Si vede che la squadra ha acquisito una sua fisionomia ben precisa.