Il Verona ribaltato, e ora è crisi vera: quinto k.o. nelle ultime sei giornate di campionato. La Samp vince e piomba in classifica a meno due dalla squadra di Juric, affondata al Ferraris (3-1), dopo un primo tempo gestito a lungo e senza difficoltà proprio dagli ospiti, all’intervallo in vantaggio, ma poi travolti nella ripresa. L’ottavo posto finale per i blucerchiati non è più una chimera, ma resta un obiettivo alla portata: la banda terribile di Ranieri lo ricorda a tutti dopo un successo pesante che spegne alla distanza la buona prova sino a metà gara di Lasagna e compagni. Verona di partenza ritoccato, con la novità Salcedo sulla linea dei trequartisti e Barak più arretrato in mediana. Samp addirittura rivoluzionata, con Candreva, Gabbiadini e Quagliarella in panchina, oltre a Ekdal in condizioni fisiche imperfette. Il Verona parte forte e sorprende una Samp troppo lunga e soprattutto con i reparti poco coordinati fra di loro. Il 4-4-1-1 di Ranieri (stesso modulo della gara di andata al Bentegodi, e medesimi interpreti offensivi, con Verre alle spalle di La Gumina) non crea mai veri pericoli alla squadra di Juric, che invece con una mediana tosta e la coppia Salcedo-Zaccagni alle spalle di Lasagna può affondare spesso i colpi approfittando anche della continua spinta sugli esterni. Il gol segnato quasi subito (13’), con una magia di Lazovic su punizione (Audero senza colpe, ma la barriera salta male) mette in discesa per il Verona una partita di per sé già non troppo complicata. La Samp si fa vedere solo al 27’ con Verre, che scappa a Dawidowicz, ma trova Silvestri attento alla deviazione. L’idea di mettere gli esterni in mezzo a piede invertito, con Jankto a destra e Damsgaard a sinistra non dà effetti e Ranieri torna presto all’antico, soprattutto per le difficoltà del ceco. E’ un lungo monologo gialloblù, fra l’altro padroni del campo anche sul piano atletico e vicini al bis due volte con Salcedo e poi con Zaccagni. Bereszynski prova a dare profondità al gioco, ma resta il peccato iniziale dei blucerchiati, lunghi e prevedibili, oltre che poco attenti sulle seconde palle. È vero che il finale del primo tempo regala una prima vera reazione blucerchiata, ma lo scarso peso specifico in attacco penalizza i padroni di casa. I blucerchiati chiedono un rigore al 38’ per una spallata di Sturaro su Jankto in area veronese, ma l’arbitro Dionisi fa proseguire.

