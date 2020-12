GENOVA – “Scordiamoci Verona. Ora valuterò se inserire qualche novità, come sempre aspetterò la sera per valutare la stanchezza dei miei e scegliere i migliori per questa partita”. Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato così in vista del prossimo impegno di campionato con il Crotone: “Quasi non ci si allena in questo periodo, perché si passa dalla ripresa alla rifinitura in un attimo. Quindi il ruolo di studio dell’avversario Advertisements Keita – conclude Ranieri -, che mi porterò in panchina. Non voglio però affrettare il rientro per non perderlo di nuovo”.