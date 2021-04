Ronaldo, Dybala e Morata insieme la Juventus non li ha mai avuti o quasi. Ancora alla ricerca dell’assetto migliore dopo sei mesi di stagione, averli tutti disponibili apre per la prima volta (dopo lo spezzone di un quarto d’ora proprio all’andata col Genoa) la suggestione di un tridente che metta in campo tutta la potenza di fuoco dell’attacco, come è successo a volte l’anno scorso con Higuain al posto dello spagnolo. Per caratteristiche dei giocatori sarebbe sostenibile? Per analizzare la fattibilità chi meglio di Fabrizio Ravanelli, maestro del tridente, uomo simbolo di quello campione d’Italia e poi d’Europa con Marcello Lippi.

