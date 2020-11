RAVENNA – Giuseppe Magi non è più l’allenatore del Ravenna. L’ufficialità dell’esonero arriva il giorno dopo il capitombolo di Cesena, con il club giallorosso che ha comunque ringraziato Magi per la “profonda dedizione e l’instancabile impegno profusi, affrontando una sfida complessa quale guidare la squadra in una stagione ricca di difficoltà e di incognite come quella in corso – si legge nel comunicato -. Dal primo, all’ultimo giorno Advertisements Il Ravenna, reduce da tre ko di fila, si trova attualmente al 16° posto del girone di B di Serie C con 9 punti.

