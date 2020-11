MADRID – Dani Carvajal e il Real Madrid pronti a prolungare il proprio matrimonio. Il difensore sembra spingere verso un prolungamento del contratto, in scadenza nel 2022, fino al 2024 e, come riporta Marca, le firme sull’accordo sono solo una formalità perché entrambe le parti sono in buoni rapporti. Carvajal, 28 anni, è nato e cresciuto nel Real Madrid, con cui ha giocato tutta la carriera, tranne una

stagione. Nel 2012-2013, infatti, Dani fu ceduto per 5 milioni di euro alcon una clausola di contro-riscatto esercitata dai Blancos. Al momento il terzino destro spagnolo è indisponibile per un infortunio al ginocchio destro dal quale sta recuperando in tempi più brevi del previsto.

Fonte tuttosport.com

