MADRID (Spagna) – Malgrado il successo in campionato che ha riaperto la Liga, il Real Madrid non può stare sereno: mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta, Zinedine Zidane avrà i giocatori contati. Infatti, in occasione della prima sfida degli ottavi di Champions League, i Blancos non avranno a disposizione il capitano Sergio Ramos, il bomber Karim Benzema (17 gol, 34% delle reti del Real 2020-21), Marcelo, Carvajal, Eden Advertisements , Fede Valverde e Rodrygo Goes.