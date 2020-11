MADRID – Una rimonta da 0-2 a 2-2 non basta all’Inter per portare via punti da Valdebebas. Vince 3-2 il Real Madrid, avanti con Benzema e Ramos e ripreso dai gol di Lautaro Martinez e Perisic. Decide a 10′ dal termine il gol di Rodrygo.

REAL MADRID-INTER 3-2: NUMERI E STATISTICHE

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas, Ramos, Varane, Mendy; Kroos (78′ Modric), Casemiro, Valverde; Asensio (63′ Rodrygo), Benzema, Hazard

(63′ Vinicius). A disposizione: Isco, Altube, Mariano, Jovic, Lunin, Marcelo, Santos. Allenatore: Zidane.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella (77′ Gagliardini), Brozovic, Vidal (86′ Nainggolan), Young; L.Martinez, Perisic (77′ Sanchez). A disposizione: Darmian, Eriksen, Kolarov, Padelli, Pinamonti, Ranocchi, Skriniar, Stankovic. Allenatore: Conte.

ARBITRO: Turpin (Francia)

MARCATORI: 24′ Benzema (R), 32′ Ramos (R), 34′ L.Martinez (I), 67′ Perisic (I), 80′ Rodrygo (R)

NOTE: Ammoniti Mendy, Valverde, Casemiro, Courtois (R); Brozovic, Vidal, Barella (I). Recupero: 0′ – 3′

