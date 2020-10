Un bel poker rifilato all’Huesca, per il Real il modo migliore di avvicinarsi alla prossima sfida di Champions contro l’Inter di Conte. Zidane vola al primo posto con le reti di Hazard (a più di un anno dall’ultima firma), Benzema (doppietta) e Valverde. Quattro esecuzioni strepitose, di potenza e precisione che rendono inutile il destro vincente di Ferreiro arrivato a un quarto d’ora dal termine per una dormita del reparto guidato da Sergio Ramos. Ora Zizou sarà costretto a riscattarsi anche in Europa: i blancos sono ultimi nel girone e la partita di martedì contro i nerazzurri

potrebbe già rivelarsi decisiva.

Real Madrid-Huesca 4-1: tabellino e statistiche

Classifica Liga

Fonte tuttosport.com

