MADRID (Spagna) – Problemi per il Real Madrid, che deve rinunciare per almeno una decina di giorni a Sergio Ramos a causa di un infortunio. Il capitano delle Merengues è alle prese con una lesione muscolare all’altezza del tendine del ginocchio destro rimediata nella gara di Nations League vinta dalla Spagna, martedì scorso, per 6-0 sulla Germania.

Zidane lo rivuole a inizio dicembre

Ramos ha sentito un dolore

Villarreal, Inter (in Champions League, il 25 novembre) e Alaves. Zidane conta, ottimisticamente, di riaverlo a disposizione per la partita di Champions contro lo Shakhtar del 1° dicembre.

e ha chiesto il cambio dopo 40 minuti sul 3-0 per i suoi: secondo quanto riferito da Marca, il 34enne difensore spagnolo salterà sicuramente i prossimi match del, contro

Fonte tuttosport.com

