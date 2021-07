Quali siano queste accuse non è dato sapere, ma averle denunciate lascia intendere che un clima di serenità sia lontano. Anche perché poco dopo il verdetto, la Mercedes ha diffuso una nota durissima in cui si accusa “l’alta dirigenza della Red Bull” di “offuscare il buon nome e l’integrità sportiva di Lewis Hamilton” includendo in queste accuse “i documenti presentati per la loro infruttuosa richiesta di revisione”. Documenti che la Mercedes ha potuto vedere perché nella videoconferenza in cui si è discusso il ricorso, erano collegati anche il direttore sportivo Ron Meadows, il direttore tecnico di pista Andrew Shovlin e il direttore della strategia James Vowles.

Perché si è respinto il ricorso

—

La commissione gara — formata da Nish Shetty, Dennis Dean, Loic Bacquelaine, Emanuele Pirro ed Eric Cowcill — ha valutato le “nuove evidenze” portate dalla stessa Red Bull, in particolare slide in cui si riproducevano simulazioni eseguite dal collaudatore Alex Albon in un test di gomme e da Sergio Perez al simulatore, per ricreare le traiettorie da tenere in quella curva. In più la Red Bull ha utilizzato il sorpasso di Hamilton su Charles Leclerc alla stessa curva a due giri dalla fine per dimostrare che il pilota della Mercedes avrebbe dovuto rallentare di più e tenere una linea più stretta per evitare il contatto. Facendo nemmeno velatamente intendere che Lewis fosse volutamente andato più lungo in ingresso curva per danneggiare Verstappen. L’articolo 14 cui si è appellata la Red Bull, però, stabilisce nella sua formulazione scritta che le nuove e significative prove devono essere “scoperte” e “non disponibili” al momento della decisione. Il materiale prodotto è stato valutato invece come “creato” e non “scoperto” e i dati Gps delle slide erano anche “disponibili” al team. Per questo, non fra poche tensioni, il ricorso è stato respinto. Ma quella nota finale sulle accuse ricevute, è un nuvolone nero che resta lì su tutti i protagonisti di questa storia. E intanto all’Hungaroring, inizia la prima giornata di prove libere.