MILTON KEYNES – “Quest’anno mi sono detto: ‘Sai una cosa, posso essere frustrato tutto il tempo per non aver vinto, ma forse dovrei solo provare a fare il meglio che posso, ottenere il meglio da me stesso e divertirmi’, ed è quello che sto cercando di fare ora”. Lo ha spiegato Max Verstappen in vista della prossima stagione. Il pilota olandese ha raggiunto, nel 2020, le 10 vittorie in carriera

grazie ai trionfi a Silverstone e Abu Dhabi, realizzando anche 11 podi e una pole position. Eppure la RB16 non ha avuto la velocità sufficiente per provare a contrastare le Mercedes, situazione che, inizialmente, ha fatto sentire il pilota olandese della Red Bull “frustrato“, come ha spiegato lui stesso in un’intervista con David Coulthard.