CLASSIFICA SERIE B

Costa Firma il vantaggio

Al Mapei la fase di studio dura relativamente poco: esattamente 14 minuti, quelli che bisogna attendere per vedere la gara sbloccarsi. È la Reggiana a portarsi in vantaggio con uno stacco imperioso di Costa che, sullo

spiovente da corner di, sovrasta Terranova e Ravanelli infilando il pallone alle spalle di Alfonso per l’. La Cremonese reagisce subito e al 17′ si fa vedere con, che con una splendida semi-rovesciata sfiora la porta di. Ancora lombardi in proiezione offensiva, al 26′, conda fuori area che non impensierisce il portiere granata. Al 32′ è il turno di, ma il suo tiro non inquadra la porta. Quello grigiorosso non è un vero e proprio assalto, ma poco ci manca, e al 39′ è fondamentale l’intervento diche, conpraticamente al tiro a botta sicura, si materializza e stoppa la conclusione. Si conclude così un primo tempo che vede avanti la Reggiana, ma con una Cremonese almeno volenterosa di riprenderla pur senza grandi pericoli creati.

Costa Espulso, poi pareggia Strizzolo

La ripresa vede ancora la squadra di Bisoli partire con un buon piglio, ma continuamente spezzettata dai fischi dell’arbitro per un’infinità di contatti fallosi che, di fatto, fanno arrivare la gara fino al 60′ senza altri sussulti. Al 64′ arriva la prima conclusione, con Buonaiuto su punizione che trova la risposta centrale di Cerofolini: pallone alto sopra la traversa. Passa un minuto ed è Terranova a provarci, senza precisione. Al 75′ la Reggiana resta in dieci uomini per il cartellino rosso sventolato a Costa, entrato con troppa irruenza su Strizzolo. E proprio lo stesso attaccante grigiorosso subito dopo non trova la porta con un colpo di testa da ottima posizione. Con l’uomo in meno i padroni di casa si chiudono nella propria area di rigore con gli ospiti che premono, ma sono invece i granata ad andare vicini al gol con un contropiede di Muratore all’87’ che non trova per un soffio l’accorrente Kargbo. Ma con la forza della disperazione, al 90′, la Cremonese pareggia: è Strizzolo a raccogliere il pallone calciato da Pinato sul palo e ribadire in rete per l’1-1.