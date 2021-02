REGGIO EMILIA – E’ durato pochi minuti il sogno sorpasso in chiave salvezza della Virtus Entella sul campo della Reggiana. Esattamente quanto intercorso tra il vantaggio ospite messo a segno da Brescianini e il pari di Laribi, cui ha fatto seguito il colpo del ko da parte dei locali messo a segno da Muratore. Tre punti preziosi in ottica salvezza per la Reggiana che sale a 21 punti,

mentre l’Entella resta penultima a 17.