REGGIO CALABRIA – L’ Entella cade di misura in casa della Reggina . A decidere è un calcio di rigore trasformato da Montalto nella prima frazione di gioco. Risultato importante in chiave salvezza: la Reggina sale a quota 25 punti, mentre l’Entella resta ferma a quota 17, ultima posizione a pari merito con il Pescara .

La partita

Fasi di studio iniziali, Di Chiara prova al 4′ un tentativo dalla distanza fuori misura.

Advertisements

Advertisements

Secondo tempo

Il punteggio si sblocca al 12′: sugli sviluppi di un fallo laterale Folorunsho riceve palla all’interno dell’area dove subisce il fallo di Cardosello. L’arbitro Massa assegna alla Reggina il calcio di rigore della cui trasformazione si incarica, con successo Montalto. La frazione prosegue con tanti errori tecnici su entrambi i fronti che spezzettano la gara. Al 36′ la Reggina torna a farsi vedere: ripartenza di Rivas, palla per Edera la cui conclusione mancina, da buona posizione, termina a lato.

In avvio di ripresa la Reggina si fa vedere subito (1′), con una proiezione in avanti di Rivas, Russo in uscita gli chiude lo specchio. Al quarto d’ora anche l’Entella va al tentativo con Capello che, appena entrato in campo, ci prova una conclusione al volo di sinistro, la palla termina di non molto alta. Al 31′ la Reggina va a caccia del raddoppio: Lakicevic dalla destra serve Okwonkwo che trova la risposta di Russo.