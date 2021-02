REGGIO CALABRIA – Si chiude a reti inviolate il posticipo di Serie B tra Reggina e Salernitana , con gli ospiti che escono con l’amaro in bocca per l’occasionissima sciupata da Djuric che si è fatto respingere un calcio di rigore del portiere della Reggina Nicolas . Con questo risultato la Salernitana sale a 35 e vede sfumare il sogno di un secondo posto in solitaria: il secondo gradino del

La partita

Gara che entra subito nel vivo al 3′ con la Reggina pericolosissima: Edera va via palla al piede e serve al limite Menez che se ne va in dribbling ma poi, in caduta, non riesce a trovare la porta. Al 10′ è ancora la Reggina a creare scompiglio negli ultimi metri: Menez dalla trequarti mette in mezzo per Montalto, la difesa lo controlla ma dietro sbuca Menez che col mancino sciupa un gol fatto a tu per tu con Belec. Al 39′ la Reggina ha una doppia occasione: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Djuric impegna il proprio portiere Belec che riesce a smanacciare; l’azione prosegue, Edera mette sul secondo palo dove c’è Loiacono che di testa spedisce troppo centralmente, facile per Belec.

La ripresa

Ad inizio ripresa, al 7′, la gara potrebbe vivere la propria svolta: Gondo, in area di rigore, viene messo a terra dal portiere della Reggina Nicolas, rigore per la Salernitana. Sul dischetto si presenta Djuric ma Nicolas si rifà del fallo da rigore e neutralizza la conclusione. Al 22′ Tutino, appena entrato, rientra sul destro e dal limite scocca un tiro che finisce di poco alto sopra la traversa della Reggina. Padroni di casa che si rendono invece pericolosi al 32′ con Montaldo che di testa spedisce centrale: facile per Belec.