valutare le condizioni di: la gara del francese, appena rientrato, dura poco più di mezzora, nuovo guaio muscolare probabile un nuovo stop. Discreto balzo in avanti invece per il, che sale a 21 e appaia lain terza posizione, -2 dalla, -1 dall’

REGGIO CALABRIA – Vittoria esterna in rimonta per il Venezia che espugna 2-1 il Granillo. La Reggina era infatti in vantaggio per primi con Lafferty (in posizione dubbia), poi Aramu e Bocalon portano i tre punti in Laguna. La squadra di Toscano quindi non riesce a riscattare il ko della scorsa giornata con il Chievo e resta a quota 10 punti in classifica, sestultima posizione. E bisognerà anche

La partita

Prime fasi senza troppi sussulti, si segnalano comunque subito i tentativi di Felicioli e Rivas. Il punteggio si sblocca all’11’: De Rose lancia Lafferty che in caduta batte con un pallonetto Felicioli, 1-0. Proteste del Venezia per la posizione irregolare di Lafferty nell’azione: le immagini sembrano confermare l’irregolarità. Il Venezia cerca immediatamente la reazione: al 21′ buono spunto di Mazzocchi che si accentra e spedisce di poco a lato. Al 35′ Menez alza bandiera bianca: atro problema muscolare e Toscano inserisce Bellomo al suo posto. Un minuto dopo rete annullata alla Reggina: Rivas per Lafferty, colpo di testa in rete ma c’è fuorigioco. Nel recupero, discreta occasione per Maleh, ma la mira è da dimenticare.

Advertisements

Secondo tempo

Nella ripresa il Venezia cerca di farsi sotto, ma la difesa della Reggina non sembra correre pericoli eccessivi. Al 24′ si rende pericoloso Capello che sbaglia il cross ma la traiettoria della sfera diventa insidiosa: Plizzari smanaccia quel tanto che basta per evitare la marcatura. Il pareggio del Venezia arriva al 31′: Bocalon serve Aramu, inseritosi tra le linee, che conclude a rete, Plizzari si supera e respinge, ma nulla può sul nuovo tentativo dello stesso Aramu ,1-1. Sorpasso ospite al 38′: Di Mariano accelera sulla corsia mancina e mette in mezzo dove Bocalon in area piccola, controlla e insacca in girata, 1-2. La Reggina reagisce e al 41′ Loiacono impatta bene sugli sviluppi di un corner: Vacca salva tutto sulla linea. In pieno recupero, ancora Loiacono, Lezzerini copre bene il primo palo.