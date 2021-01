Il comunicato della Federcalcio inglese

Fonti governative hanno detto a BBC Sport che non ci sono piani per fermare lo sport professionistico, che continuerà a porte chiuse: dovrebbero essere adottate anche per l’Inghilterra regole simili a quelle già annunciate per la Scozia. La Football Association ha rilasciato un comunicato in cui “implora”

il mondo dello sport di seguire le regole. “È estremamente importante che club, giocatori, allenatori, ufficiali di gara, ufficiali di lega, volontari, genitori, assistenti e fornitori di strutture aderiscano allevolute dal governo – si legge nella nota – Imploriamo tutti di seguirle”.