TORINO – Il tredicesimo turno di andata di Serie C è stato inaugurato oggi da tre partite.

Girone A

Il Renate piega 2-0 la Pergolettese a domicilio: nerazzurri in vantaggio al 10′ con Kabashi, che fa suo un pallone allontanato dalla difesa e insacca di sinistro. Alla mezzora gli ospiti restano in 10: Palermo rimedia in pochi istanti due cartellini gialli e abbandona anzitempo la gara. Nella ripresa, il Renate raddoppia

su calcio di rigore, assegnato per fallo di Bakayoko su Guglielmotti e trasformato da Giovinco. Con questo successo la squadra di Diana vola a 28 punti, in cima alla graduatoria, mentre la Pergolettese resta a 12.

Pergolettese-Renate 0-2

Girone B

L’Arezzo può finalmente esultare: la squadra amaranto grazie alle reti di Belloni nel primo tempo e Cutolo nella ripresa piega l’Imolese in trasferta: emiliani fermi a 12 punti, mentre i toscani salgono a quota 6.

Imolese-Arezzo 0-2

Girone C

Sfida ricca di reti tra Vibonese e Ternana (che consolida la prima posizione in classifica), con gli ospiti che si impongono 3-2 all’ultimo respiro. Ospiti avanti per primi con Mammarella, pari di Plescia e sorpasso calabrese con Redolfi. Però poi i rossoverdi pareggiano con Vantaggiato, autore al 92′ anche del gol vittoria. Fere a 33 punti, dieci punti sopra Bari e Teramo; Vibonese ancora a 13.

Vibonese-Ternana 2-3